Порядок выступлений Загитовой, Медведевой и других на Дне московского спорта в «Лужниках»

Опубликован порядок выступлений спортсменов с показательными номерами на фестивале фигурного катания на Дне московского спорта в «Лужниках». Мероприятие пройдёт на Малой спортивной арене (локация 12).
13:53 – 13:57 – выступление Алисы Двоеглазовой.
13:58 – 14:02 – выступление Даниила Самсонова.
14:03 – 14:07 – выступление Маргариты Базылюк.
14:08 – 14:12 – выступление Арсения Федотова.
14:13 – 14:17 – выступление Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина.
14:23 – 14:27 – выступление Майи Хромых.
14:28 – 14:32 – выступление Александра Самарина.
14:33 – 14:37 – выступление Аделии Петросян.
14:38 – 14:42 – выступление Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина.
14:43 – 14:47 – выступление Евгении Медведевой.
14:48 – 14:52 – выступление Марка Кондратюка.
14:53 – 14:57 – выступление Александры Трусовой.
14:58 – 15:02 – выступление Алексея Ягудина.
15:03 – 15:07 – выступление Камилы Валиевой.
15:08 – 15:12 – выступление Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.
15:13 – 15:17 – выступление Алины Загитовой.
15:18 – 15:22 – выступление Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
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