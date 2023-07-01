Анна Щербакова рассказала, каким должен быть идеальный тренер

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, каким в её понимании должен быть идеальный тренер.

Щербакова занимается в «Хрустальном» в группе Этери Тутберидзе, также её наставниками являются Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

«Я в своей жизни каталась в стенах одной школы, мне сравнивать сложно. Наверное, очень важно, когда тренер полностью вовлечён в процесс и у него максимальная самоотдача, когда он своим примером показывает ученикам, как нужно работать. Это главное», — передают слова Щербаковой корреспонденты «Чемпионата» Яна Левхина и Анастасия Матросова.

Щербакова пропустила сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Не так давно стало известно, что Анна не исключает, что продолжит соревновательную карьеру.