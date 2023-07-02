Вайцеховская: Медведева — абсолютный уникум. Все её достижения выстраданные

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением об определяющих качествах для фигуристок.

«Посмотрела ролик, где Алёна Косторная делает тройной выброс с акробатического захода, и в очередной раз убедилась, что по масштабу первозданного, природного таланта не могу поставить рядом с Косторной никакую другую фигуристку. И это несмотря на отсутствие у Алёны тех титулов, которые богато украшают топовую девичью компанию Хрустального.

В 1972 году, после того, как трое советских конников выиграли на Олимпиаде в Мюнхене турнир по выездке, их, как водится, начали приглашать на всевозможные, выражаясь нынешним языком, ток-шоу. На каком-то из таких мероприятий одного из спортсменов спросили: какие нужны качества, чтобы иметь возможность бороться в выездке за олимпийское золото? Тот, как позже рассказывали очевидцы, долго и задумчиво подбирал слова, мол, коннику надо иметь, надо иметь… И тут из-за его плеча к микрофону наклонился второй спортсмен и негромко, но хорошо поставленным голосом произнёс: «Чугунную задницу надо иметь, ребята. Чугунную задницу».

Формулировка абсолютно гениальная, кстати. Если перевести сказанное на более благозвучный лад, способность спортсмена часами, изо дня в день пахать на тренировках так, как не умеют другие — это реально колоссальный талант, который нередко с лихвой компенсирует отсутствие тех или иных природных качеств. Просто талант этот иного порядка. Если рассматривать фигурное катание (и конкретно девочек) — у каждой из фигуристок он свой.

Взять Женю Медведеву. У неё никогда не было прыжка и пластики Камилы Валиевой, гибкости Юлии Липницкой или восприятия музыки, каким отличалась Маша Сотскова или Ксения Синицына. Всё, чего Женя добилась в спорте — это следствие, прежде всего, двух качеств: невероятного умения работать и терпеть, а кроме того, досконального понимания, что она делает и зачем. В этом плане Женя — абсолютный уникум. Да, на неё так же, как на многих других детей, помимо тренеров давили мама и бабушка, иногда чрезмерно — но в какой-то момент Женя, полагаю, сама решила для себя, что хочет стать лучшей фигуристкой мира. Вопреки и назло. А раз так, то готова ради этого вытерпеть всё что угодно и отказаться от всего чего угодно.

Все достижения Медведевой — выстраданные. При том, что судили её почти всегда достаточно лояльно, навскидку я не вспомню ни одной победы, о которой можно было бы сказать, что девочке банально подфартило. Само катание могло нравиться или нет, но совершенно феноменальная стабильность была следствием прежде всего нечеловеческого труда на тренировках. Думаю, что как раз поэтому в Пхёнчхане многие очень хотели, чтобы Женя выиграла», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.