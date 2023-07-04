«Преодоление всего». Костомаров выложил новое видео тренировки с протезами

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров опубликовал новое видео с восстановительной тренировки на своей странице в социальных сетях.

«Преодоление всего… Как же спорт и тренировки отвлекают меня от всего происходящего в моей жизни», — подписал видео Костомаров.

Напомним, ранее в июне Роман Костомаров уже опубликовал два видео, на которых он занимается физическими упражнениями с протезами на ногах. 46-летний фигурист находится в больнице с 10 января. Он попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ранее некоторые СМИ писали, что врачи оценивают психологическое состояние фигуриста как нестабильное в связи со всем случившимся, однако другие источники эту информацию опровергали.