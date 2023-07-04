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Хореограф Навиславская предложила музыку для новой короткой программы Семененко

Хореограф Навиславская предложила музыку для новой короткой программы Семененко
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Хореограф группы Алексея Мишина Елизавета Навиславская рассказала о своей работе с чемпионом России Евгением Семененко, произвольную программу для которого поставил Бенуа Ришо.

«По поводу музыки для короткой программы Жени Семененко — да, я предлагала разные варианты, но как это всегда бывает, в команде все предлагают. На данном этапе эту музыку утвердили. Но ставила программу не я, поскольку я не ставлю программы, а только «допудриваю», доделываю образ, помогаю с выразительностью, с актёрским мастерством. Совсем чуть-чуть пока с Женей поработали, но надеюсь, что над этой программой мы ещё будем работать перед сезоном», — сказала Навиславская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Навиславская — специалист из Академии танца Бориса Эйфмана. Она является педагогом по пластической выразительности и актёрскому мастерству и возглавляет соответствующее отделение, а также активно работает со спортсменами – гимнастками, синхронистками, танцорами и фигуристами.

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