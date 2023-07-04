Юко Кавагути: получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной

Двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию, японка Юко Кавагути, выступавшая в спортивной паре с Александром Смирновым, рассказала, почему в 2008 году сменила гражданство и стала выступать за Россию.
«Глупая, да. Может, легкомысленная немножко. Мама всегда мне говорит – делай то, от чего у тебя в душе подъём идёт. Тогда от смены гражданства душа у меня пела. Поэтому я так сделала, а не ради Олимпиады. Но когда поменяла паспорт, то почувствовала, что японская душа оторвалась от меня, и мне было больно.
Можно ли получить японское обратно? Да, можно, если я буду долго жить в Японии. Но тогда – до свидания, Россия. Пока не хочу, у меня работа есть. Я получила русский паспорт, чтобы моя жизнь была интересной, не ради Олимпиады. А в России моя жизнь пока интересная. В Японии всё как-то аккуратно, удобно… Слишком удобно.
В Японии я ноль, никто. Кто меня там знает? Я за Японию не выступала. Ну вернусь я в Японию – и что? Тренером быть особо никак, парного катания там нет. Чемпионы мира? Так они тренируются в Канаде. Так что особо работы я там не вижу», – рассказала Кавагути в подкасте «Произвольная программа».
Напомним, чемпионами мира среди спортивных пар в 2023 году стали японцы Рику Миура и Рюити Кихара.
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