Кавагути заявила, что они со Смирновым проиграли медаль ОИ-2010 из-за ошибки Москвиной

Двукратная чемпионка Европы, двукратный призёр чемпионатов мира по фигурному катанию, японка Юко Кавагути, выступавшая в спортивной паре с Александром Смирновым, заявила, что в 2010 году не стала призёром Олимпиады в Ванкувере из-за ошибки тренера Тамары Москвиной.
Кавагути и Смирнов были третьими после короткой программы, но из-за ошибок в произвольной в итоге заняли только четвёртое место. Юко и Александр не стали исполнять свой самый дорогой элемент – четверной выброс.
«Кто так решил? Конечно, наш босс – Тамара Николаевна. Причём в самый-самый… На чемпионате Европы в гостинице она нам сказала – сегодня лёгкий вариант. Ну хорошо, я согласилась. Если надо, то надо. Мы тогда выиграли.
На Олимпиаде она хотела так же, как на Европе — причём после разминки. Я ничего не знала. Нам уже выступать, и она говорит: давайте тройной. Я ничего не поняла. Саша не знает, что делать. И меня так взбесило… Это моя мечта — на Олимпиаде сделать четверной! И она вдруг говорит – не будем делать. Я просто в панике, злая — настолько злая, что забыла, что это Олимпиада. Так и поехала произвольную.
Была ли это ошибка Тамары Николаевны? Да. Мне кажется, она передумала прямо в последний момент. У меня тело просто отказалось от катания. Обидно, что я пошла на произвольную в таком злом состоянии. Получился тройной выброс в степ-аут, плюс ещё срыв какой-то был. В общем, самый плохой прокат был. Так обидно», – рассказала Кавагути в подкасте «Произвольная программа».
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