«Какой-то бред». Коган — про слова Сотниковой о положительной допинг-пробе в 2014 году

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган отреагировал на слова олимпийской чемпионки 2014 года в одиночном катании, российской фигуристки Аделины Сотниковой о сдаче положительной допинг-пробы в 2014 году.
Ранее Сотникова заявила, что в 2014 году ей пришли положительные результаты допинг-теста и её должны были судить, однако проба «Б» дала отрицательный результат и фигуристку оправдали.
«Впервые подобное слышу. Это какой-то бред», — приводит слова Когана Sport24.
Напомним, Сотникова на Олимпиаде в Сочи стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов. 30 октября 2022 года Аделина впервые стала мамой.
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