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Фигурист Артём Ковалёв сообщил о стрессовом переломе ноги

Фигурист Артём Ковалёв сообщил о стрессовом переломе ноги
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Призёр первенства России по фигурному катанию среди юниоров, призёр этапа Гран-при России Артём Ковалёв сообщил, что получил стрессовый перелом ноги.

20-летний спортсмен прошёл медицинское обследование и поделился заключением врачей в социальных сетях. В результатах обследования указан диагноз «стрессовый перелом левой большеберцовой кости».

Напомним, Артём Ковалёв — фигурист-одиночник, ученик Александра Волкова, призёр первенства России среди юниоров (2022), призёр этапа Гран-при среди юниоров (2021) и этапа Гран-при России (2022), победитель этапов Кубка России и призёр финала Кубка России (2022). В прошлом сезоне фигурист занял пятое место в чемпионате России и стал десятым в финале Гран-при страны.

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