Корейские болельщики призывают отнять золото Олимпиады у Аделины Сотниковой

Сегодня, 11 июля, в Сети появилось заявление Олимпийского комитета Республики Корея с обращением к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой расследовать недавнее признание в допинге первой российской олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой.

В стороне не остались и южнокорейские болельщики, которые принялись активно критиковать российскую фигуристку в комментариях в социальных сетях.

«Верните золото!» — написал один из фанатов. Солидарную гневную позицию выразило и множество других болельщиков: «Но она ведь и так была чертовски плоха. Верни медаль, ты, мотылёк», — написал ещё один пользователь.

«Какая вороватая! Я отчётливо помню тот день. Вся наша семья включила будильники, чтобы посмотреть прокат года от Юны. Мы действительно аплодировали её чистому исполнению. Я все ещё злюсь, что эта похожая на мотылька девочка получила золото», — говорится в следующем комментарии.

«Если она собиралась провернуть аферу, ей следовало держать рот на замке до конца. Во что она играет? Если это признание из чувства вины, то ей следовало сделать это ещё тогда, на Олимпийских играх. Это так трусливо со стороны олимпийца», — гневно написал ещё один болельщик.

«Чёрт возьми, если тогда она принимала допинг, то стоимость этих препаратов пропала даром», — добавил ещё один пользователь.