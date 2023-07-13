Фигуристы Тарасова и Морозов не готовятся к следующему сезону

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов не готовятся к предстоящему сезону, об этом сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.
О том, планируют ли они участвовать в соревнованиях в следующем сезоне, в настоящее время неизвестно.
Тарасова и Морозов перешли в «Хрустальный» в команду Этери Тутберидзе перед сезоном-2021/2022.
Евгения Тарасова и Владимир Морозов — редкий пример фигуристов, которые после успешной Олимпиады решили не брать паузу. Спортсмены мужественно вошли в новый сезон, который не предвещал международных стартов, потому что очень хотели продлить послевкусие своего триумфа. Сезон у Евгении и Владимира выдался непростым, тем не менее они признаются, что впечатления у них остались положительные. Этому поспособствовали зрелищные старты и высокий уровень соперничества внутри России.
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