Глава Минспорта Татарстана рассказал о планах по открытию школы Алины Загитовой

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о будущей школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани.
«Мы полностью участвуем в этом проекте. Она уже приезжала сюда, наметили дорожную карту, формируем техническое задание по центру, ищем участок и параллельно занимаемся юридическими моментами, находимся в консультации, в каком виде это может быть — возможно, в государственно-частном партнёрстве. Хотим собрать юридическую схему к концу года. Можем запуститься не на новом объекте, а пока на базе нашего существующего Дворца спорта», – приводит слова Леонова «Матч ТВ».
Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов 16 июня провёл встречу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках переговоров обсуждался проект открытия в Татарстане школы фигурного катания под руководством спортсменки.
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