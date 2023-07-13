Глава Минспорта Татарстана рассказал о планах по открытию школы Алины Загитовой

Министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов рассказал о будущей школе олимпийской чемпионки Алины Загитовой в Казани.

«Мы полностью участвуем в этом проекте. Она уже приезжала сюда, наметили дорожную карту, формируем техническое задание по центру, ищем участок и параллельно занимаемся юридическими моментами, находимся в консультации, в каком виде это может быть — возможно, в государственно-частном партнёрстве. Хотим собрать юридическую схему к концу года. Можем запуститься не на новом объекте, а пока на базе нашего существующего Дворца спорта», – приводит слова Леонова «Матч ТВ».

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов 16 июня провёл встречу с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой на полях Петербургского международного экономического форума. В рамках переговоров обсуждался проект открытия в Татарстане школы фигурного катания под руководством спортсменки.