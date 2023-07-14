Александра Трусова проведёт мастер-класс по фигурному катанию в Мексике
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова с 6 по 8 сентября 2023-го проведёт мастер-класс по фигурному катанию в Керетаро, Мексика, об этом сообщила спортсменка в социальной сети.
«Всем привет! У меня для вас потрясающие новости! Увидимся в Керетаро, Мексика, на невероятном семинаре!!! Приготовься! Не могу дождаться, когда увижу вас всех там», – написала Трусова на своей странице в социальной сети.
Напомним, недавно Александра Трусова стала специальным гостем мастер-классов на праздновании 100-летия Московского спорта, которое прошло 1 июля в «Лужниках», спортсменка выступила под собственную песню «Два крыла», которую записала к своему 19-летию.
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