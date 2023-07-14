Роднина: увидела хамское поведение со стороны Саши Трусовой, хочу это — хочу то

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась мнением о походе в академию Евгения Плющенко и рассказала об отношении фигуристки Александры Трусовой к тренировочному процессу.

«Я там тоже увидела совершенно, как мне показалось, хамское поведение со стороны Саши Трусовой. Ещё и ему (Евгению Плющенко. – Прим. «Чемпионата») сказала, а как так? На что он мне ответил: «Ну я что, буду её переделывать? У нас соревнования скоро».

Когда тебе тренер даёт задание, его нужно выполнять, а не делать, что тебе хочется.

Хочу это – хочу то. По моим понятиям, это вопрос дисциплины. И дисциплина на тренировках потом сказывается на твоей дисциплине на соревнованиях и в ответственных моментах. Где тонко – там и рвётся ведь. Поэтому, когда возникла вся эта истерика, для меня не было ничего удивительного», – сказала Роднина в рамках шоу «На два слова» от «РИА Новости Спорт».