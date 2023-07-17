Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили зооприют под Кисловодском

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, которые находятся на сборе в Кисловодске, в выходной день посетили зооприют.
«Это зооприют, тут вход бесплатный, здесь спасают животных. У мишки умерла мама, поэтому он здесь. Ему пять месяцев. Ещё тут есть олень», — говорит Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.
Трусова и Кондратюк тренируются в группе Светланы Соколовской. Александра перешла в ЦСКА год назад из группы Этери Тутберидзе. Минувший сезон сложился для фигуристов не слишком удачно. Трусова после этапов Гран-при России больше не выступила ни на одних соревнованиях. Кондратюк пропустил середину сезона из-за травмы спины, но в концовке стал бронзовым призёром финала Гран-при России.
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