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Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили зооприют под Кисловодском

Александра Трусова и Марк Кондратюк посетили зооприют под Кисловодском
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова и олимпийский чемпион в команде Марк Кондратюк, которые находятся на сборе в Кисловодске, в выходной день посетили зооприют.

«Это зооприют, тут вход бесплатный, здесь спасают животных. У мишки умерла мама, поэтому он здесь. Ему пять месяцев. Ещё тут есть олень», — говорит Трусова в видео, опубликованном в её телеграм-канале.

Трусова и Кондратюк тренируются в группе Светланы Соколовской. Александра перешла в ЦСКА год назад из группы Этери Тутберидзе. Минувший сезон сложился для фигуристов не слишком удачно. Трусова после этапов Гран-при России больше не выступила ни на одних соревнованиях. Кондратюк пропустил середину сезона из-за травмы спины, но в концовке стал бронзовым призёром финала Гран-при России.

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