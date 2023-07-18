«Ничего особенного не случилось». Жулин — о завершении карьеры Гурейро и Загорски

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристов Джонатана Гурейро и Тиффани Загорски завершить профессиональную карьеру.
«Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили. Запомнилась ли мне чем-то карьера этой пары? Да нет. Только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать», — сказал Жулин в интервью «Матч ТВ».
Гурейро и Загорски выступали в танцах на льду. Фигуристы становились серебряными призёрами чемпионата России (2021), серебряными призёрами Гран-при России (2020) и трёхкратными победителями Кубка России (2016, 2017, 2019). Последним профессиональным стартом для Загорски и Гурейро был чемпионат России в Санкт‑Петербурге в сезоне‑2021/2022, где они заняли восьмое место.
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