«Ничего особенного не случилось». Жулин — о завершении карьеры Гурейро и Загорски

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал решение фигуристов Джонатана Гурейро и Тиффани Загорски завершить профессиональную карьеру.

«Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили. Запомнилась ли мне чем-то карьера этой пары? Да нет. Только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать», — сказал Жулин в интервью «Матч ТВ».

Гурейро и Загорски выступали в танцах на льду. Фигуристы становились серебряными призёрами чемпионата России (2021), серебряными призёрами Гран-при России (2020) и трёхкратными победителями Кубка России (2016, 2017, 2019). Последним профессиональным стартом для Загорски и Гурейро был чемпионат России в Санкт‑Петербурге в сезоне‑2021/2022, где они заняли восьмое место.