Федерация фигурного катания РФ перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина

Федерация фигурного катания на коньках России компенсировала Центру спортивной подготовки сборных команд России затраты на подготовку Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Об этом сообщил глава ЦСП Георгий Брюсов.

«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению ФФККР Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды РФ сезона‑2022/2023 и трудоустроены в ФГБУ ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки.

30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю.

На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», — приводит слова Брюсова телеграм-канал ЦСП.