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Фигуристы Тарасова и Морозов возобновили тренировки

Фигуристы Тарасова и Морозов возобновили тренировки
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Серебряные призёры зимних Олимпийских игр – 2022 в Пекине в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов готовятся к участию в шоу Ильи Авербуха.

«Мы возобновили тренировки. В ближайших планах — выступление в шоу Ильи Авербуха», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Ранее Авербух заявлял, что в шоу будут также выступать Елизавета Туктамышева, Матвей Ветлугин и Оксана Домнина. Мероприятие будет проходить в Сочи.

Тарасова и Морозов с сезона-2021/2022 тренируются в «Хрустальном» в команде Этери Тутберидзе. Вместе они дважды становились чемпионами Европы (2017, 2018), трижды выигрывали золотые медали на чемпионатах России (2018, 2019, 2021), а также побеждали в финале Гран-при в 2017 году.

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