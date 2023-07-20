Костомаров: адаптируемся к новой жизни. Нужно бороться и не сдаваться — прямо как в спорте

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров поделился эмоциями от возвращения домой после продолжительного нахождения в больнице.
«Ну, что же: вот мы и дома. Адаптируемся к новой жизни. Конечно же, всё это совсем непросто. Иногда хочется всё вернуть назад, но мы понимаем, что это невозможно. Что поделать — в такие условия мы поставлены сегодня. Но нужно идти дальше. Прямо как в спорте: бороться и не сдаваться. Слава богу, благодаря моей любимой жене у нас получается справляться даже с такими трудностями. Мы желаем вам любви, здоровья и всего самого хорошего! И спасибо всем, кто поддерживает и помогает. Идём дальше!» — написал Костомаров в своих соцсетях.
Напомним, в январе текущего года Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у фигуриста развился некроз конечностей. В связи с этим врачи провели спортсмену ампутации на руках и ногах. Костомаров прошёл процедуру протезирования ног, ему предстоит установить протезы на руках.
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