Спортивный психолог рассказала об опасностях пубертата у фигуристов

Спортивный психолог, мастер спорта по фигурному катанию Татьяна Василевская рассказала об особенностях пубертата у фигуристов.
«Пубертатный период — это время физиологических и психических изменений, которые постепенно приводят к наступлению физического и полового созревания. И, конечно, он влияет на психологическое состояние — у всех в разной степени, тут нельзя загнать всех под одну гребёнку.
Например, многие при наступлении такого периода перестают считать мнение тренера и родителей авторитетным и правильным. Начинаются разногласия, недопонимания, и, конечно, это сразу сказывается на психологическом состоянии спортсмена и его результатах, так как результаты зависят не только от того, сколько времени ты провёл на льду или в зале.
Также можно заметить, что в такой период спортсмен зачастую начинает ставить на первое место времяпровождение с друзьями и, мягко говоря, забивает на тренировки, что в итоге сказывается на результатах. Как следствие, возникают психологические качели: от «хочу стать олимпийским чемпионом» к «надо заканчивать со спортом». Хотя успехи напрямую зависят от подхода и внутреннего отношения к тренировочному процессу», — сказала Василевская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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