Елена Радионова: нужно исключить в спорте слово «диета»

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015) и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014), хореограф Елена Радионова высказала своё отношение к диетам, которым должны следовать фигуристки.

«Жёсткие диеты не помогают. Я считаю, что нужно правильно питаться. Чем больше диет, тем хуже для организма, и после каждой диеты происходят срывы. Поэтому, по моему мнению, только правильное питание.

Вообще нужно исключить в спорте слово «диета». Думаю, если спросить у каждой фигуристки, у каждой спортсменки про диету, у них сразу вылезет триггер, что это ужасно, страшно, сразу какие-то воспоминания из спортивной карьеры появятся. Считаю, что нужно заменить слово «диета» на словосочетание «правильное питание», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.