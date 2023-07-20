Спортивный психолог: дети идут легче на риск и меньше боятся прыжков

Спортивный психолог, мастер спорта по фигурному катанию и тренер Татьяна Василевская рассказала, как с возрастом меняется отношение ребёнка к многооборотным прыжкам.
«Конечно, дети легче идут на риск и меньше боятся прыжков. Я бы сказала, что совсем не боятся. Как правило, дети, обладающие прыжковыми навыками, ещё лёгкие и воздушные. Они не расценивают прыжки как что-то сложное, чаще всего им нравится прыгать. И опять же, без негативного опыта (сильное падение) такое отношение к прыжкам продолжается. Спустя время, когда ребёнок подрастёт и дойдёт до многооборотных прыжков, неприятные падения неизбежны. Естественно, появляется страх. Всё объяснимо. Но даже если страх появляется, он обычно прорабатывается удачным исполнением и впоследствии уходит. А вот опыт и трезвая оценка ситуации остаются. От этого спортсмен становится более аккуратным и думающим», — сказала Василевская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
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