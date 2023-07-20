Елена Радионова: пубертат отсрочить никак нельзя

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015) и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014), хореограф Елена Радионова на собственном опыте рассказала, как можно пережить пубертат.

«Думаю, пубертат отсрочить никак нельзя. Как по генетике написано, так он и будет. Единственное: его можно контролировать, и можно стараться не распускать себя сильно. Если ты будешь придерживаться правильного питания, тренировок, если у тебя будет нормальное психическое состояние, то пубертат будет проще пройти.

Например, у меня, я бы не сказала, что это было супертяжёлое время, потому что я в отличие от многих фигуристок прошла его менее болезненно, чем это могло быть. У меня была хорошая команда, которая мне в этом помогала», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.