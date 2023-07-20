Елена Радионова: пубертат отсрочить никак нельзя

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2015, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы (2015, 2016), чемпионка России (2015) и первая в истории двукратная чемпионка мира среди юниорок (2013, 2014), хореограф Елена Радионова на собственном опыте рассказала, как можно пережить пубертат.
«Думаю, пубертат отсрочить никак нельзя. Как по генетике написано, так он и будет. Единственное: его можно контролировать, и можно стараться не распускать себя сильно. Если ты будешь придерживаться правильного питания, тренировок, если у тебя будет нормальное психическое состояние, то пубертат будет проще пройти.
Например, у меня, я бы не сказала, что это было супертяжёлое время, потому что я в отличие от многих фигуристок прошла его менее болезненно, чем это могло быть. У меня была хорошая команда, которая мне в этом помогала», — сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
- 20 июля 2023
-
19:01
-
18:36
-
18:11
-
17:46
-
17:05
-
16:40
-
13:33
-
12:16
- 19 июля 2023
-
16:21
-
12:22
-
11:26
-
09:10
- 18 июля 2023
-
20:51
-
20:22
-
15:27
-
14:42
-
13:58
-
13:02
-
11:15
- 17 июля 2023
-
23:09
-
20:58
-
19:10
-
14:55
-
14:32
-
14:24
-
14:20
-
14:17
-
13:40
-
13:15
-
12:50
-
12:42
-
11:56
-
11:15
- 16 июля 2023
-
21:54
- 15 июля 2023
-
16:05