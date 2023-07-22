«Букин сильно переживал». Забелло и Сластин — о том, как обучали акробатике Аллу Михееву

Бывшие фигуристы, а ныне ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, кому из фигуристов помогали осваивать акробатические элементы.
Григорий: На одном из шоу к нам обратилась Алла Михеева, она выступала в паре с Ваней Букиным. Мы делаем стойку на льду, когда Толя залезает мне на плечи, и она очень хотела научиться тоже её делать. Мы на полу встали, и она попробовала. Но Ваня Букин очень сильно переживал. И, по-моему, она выставляла видео в соцсети, как Толя через неё сальто прыгает. Очень часто Толя через кого-то сальто прыгает.
Анатолий: Обычно фигуристы просят научить их чему-то из ледовой акробатики, но большинство заканчивают всё в зале, до льда дело не доходит. На льду абсолютно другие ощущения.
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