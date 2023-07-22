Забелло/Сластин — о мужском парном: никакого отношения к этой западной истории мы не имеем

Бывшие фигуристы, а ныне ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной ответили на вопрос, считают ли свои выступления мужским парным катанием, которое планируют разрешить в Канаде.
Ранее в Канаде выступили с инициативой создания спортивных пар из двух фигуристов вне зависимости от пола.
Анатолий: Это немножко другая история. У нас более силовой вид фигурного катания, никакого отношения ко всей этой западной истории мы не имеем.
Григорий: Можно сравнить наше катание с мужской парной акробатикой, где спокойно выступают два парня, это тоже силовой вид спорта. Но если говорить про фигурное катание, мы исполняем те элементы, которые на соревнованиях запрещены.
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