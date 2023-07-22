Фигурист Сластин: надеюсь, что ледовую акробатику признают спортом, что будут соревнования

Бывшие фигуристы, а ныне ледовые акробаты Григорий Забелло и Анатолий Сластин, выступающие в шоу Ильи Авербуха, ответили на вопрос, сможет ли когда-нибудь то, чем они занимаются, стать отдельным видом в рамках фигурного катания.

«Это было бы интересно, но тут есть такой момент… Например, в парное катание и танцы из одиночного приходят. Соответственно, в ледовую акробатику очень сложно будет прийти просто акробату, встать на коньки… Да, он сможет кататься, но он не будет показывать такого скольжения, как фигуристы. Это главный момент. Получается, человек не будет кататься, а будет просто прыгать то же самое, что он прыгал на полу. Не будет такого вау-эффекта. А так, безусловно, я надеюсь, что ледовую акробатику признают спортом, что будут соревнования. Но пока это всё на уровне шоу», — сказал Сластин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.