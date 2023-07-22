Косторная — о подготовке к сезону: делаем полный набор произвольной и короткой программ

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёна Косторная, недавно перешедшая в парное катание, где выступает с Георгием Куницей, рассказала о подготовке к первому полноценному сезону в новом амплуа.
«Сейчас многое зависит от того, в какой форме мы будем на контрольных прокатах, получится у нас или не получится, это всё-таки наш первый сезон. Как говорит наш тренер Сергей Сергеевич Росляков, то, что мы делаем сейчас — уже огромный процесс, не каждый может после очень успешной одиночной карьеры перейти в пары, танцы, быстро прогрессировать. И эти успехи дают мотивацию двигаться дальше.
Мы делаем полный набор произвольной и короткой программ — два основных выброса, у нас есть тройная подкрутка, прыжки плюс-минус на месте и все вспомогательные элементы — три основные поддержки, тодесы и вращения. Пока не хочется рассказывать какую-то конкретику, мы тренируемся, работаем. Покажем, что наработали, от этого и будем отталкиваться. С сентября у нас начинается соревновательный сезон, до этого три шоу в августе «Русские сезоны», — приводит слова Косторной ТАСС.
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