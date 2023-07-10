Как выглядели наши фигуристки на первых стартах в юниорах? Фото

Туктамышева начала карьеру в 2010-х годах, Акатьева — в 2020-х, и обе они вошли в основу сборной России.

В непростое время отстранения наших спортсменов от международных соревнований наверняка каждый, чья карьера оказалась под угрозой, хоть раз задумывался, что же ждёт его дальше: какие перспективы и возможности открываются внутри страны при закрытых дверях на международную арену, ради каких целей стоит продолжать работать и стоит ли вообще.

На этом фоне, когда карьера многих фигуристов (и не только) держится на волоске, «Чемпионат» предлагает вспомнить, с чего начинали свой путь прославленные отечественные фигуристки, и посмотреть, как выглядели звёзды сборной России, будучи ещё совсем юными.

Анна Щербакова

В 2018 году Сейчас

Как началась спортивная карьера олимпийской чемпионки Пекина? Было непросто: в начале юниорского сезона-2017/2018 фигуристка сломала ногу, восстановление после перелома заняло около полугода, и отец девочки, Станислав Щербаков, даже назвал возвращение дочери на лёд настоящим чудом. В конце января 2018 года спортсменка заняла 13-е место на первенстве России среди юниоров в Саранске, но уже через месяц выиграла финал Кубка России в Великом Новгороде.

Серьёзно фигуристка заявила о себе в сезоне-2018/2019 на дебютной юниорской серии Гран-при, победив на этапах в Словакии и Канаде и таким образом добравшись до финала. Однако встать на пьедестал в Ванкувере Щербаковой тогда не удалось: из-за падения с четверного лутца в произвольной программе пришлось довольствоваться пятым местом. Позже Анна завоевала золото на европейском юношеском олимпийском фестивале в Сараево и взяла серебро на юниорском чемпионате мира в Хорватии, уступив Александре Трусовой.

Аня не раз показывала, как после неудачно сложившейся короткой программы можно взять себя в руки и всё исправить чистым прокатом в произвольной. Так она и сделала на чемпионате России 2019 года, когда после первого соревновательного дня занимала пятое место, а во второй показала лучший результат среди всех фигуристок и по сумме баллов стала чемпионкой страны.

19-летняя Щербакова, пропустившая минувший сезон из-за восстановления после операции на колене, этим летом участвует в ледовых шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» и «Спящая красавица» в Сочи, а также находится среди тех, кто сейчас стоит на перепутье: раздумывает о возвращении на соревновательную арену.

Рассуждения о возвращении Щербаковой в сезоне-2022/2023:

Алина Загитова

В 2016 году Сейчас

Сезон-2016/2017 стал первым и единственным для Алины среди юниоров и прошёл победоносно: фигуристка завоевала все основные титулы в юниорском катании. За этот сезон она установила пять мировых рекордов среди юниоров. Спортсменка ярко показала себя на европейских стартах: завоевала золото на юниорском этапе Гран-при во Франции, опередив занявшую второе место Каори Сакамото более чем на 15 баллов, бронзу – на этапе в Словении, и выиграла юниорский финал Гран-при в Марселе, а также стала первой юниоркой, набравшей более 70 баллов в короткой программе и более 200 баллов по сумме программ. В 2017 году в Турции Алина выиграла Европейский юношеский Олимпийский фестиваль, а в Тайбэе стала чемпионкой мира среди юниоров.

На национальных соревнованиях Загитова тоже преуспела в первом же сезоне. Началось всё с девятого места на дебютном первенстве России в феврале 2016-го, но уже через год Алина покорила этот турнир, заняв первое место в короткой и произвольной программах с большим преимуществом в 15,97 балла над Станиславой Константиновой. В октябре 2016-го в Перми выиграла третий этап Кубка России, в ноябре в Казани — четвёртый. В конце года на взрослом национальном чемпионате России Загитова стала серебряной медалисткой, причём за технику в произвольной программе набрала больше баллов, чем Медведева. В конце марта 2017-го выиграла Спартакиаду учащихся России.

Сейчас Алине 21. Она завершила (приостановила) профессиональную карьеру в декабре 2019 года. После ухода из спорта фигуристка получает высшее образование в РГУФКСМИТ, работает телеведущей и активно участвует в ледовых шоу.

Евгения Медведева

В 2013 году Сейчас

В сезоне-2013/2014 Женя впервые принимала участие в международных соревнованиях среди юниоров. Фигуристка выиграла юниорские этапы Гран-при в Латвии и в Польше, однако в финале в Японии взяла только бронзу, уступив соотечественницам Марии Сотсковой и Серафиме Саханович. Дальше у Жени всё шло по нарастающей: она заняла седьмое место на чемпионате России 2014 года среди взрослых, четвёртое – на первенстве России среди юниоров, второе – в финале взрослого Кубка России. На чемпионат мира среди юниоров Евгения поехала вместо получившей травму Сотсковой и выиграла бронзовую медаль. Золото этого чемпионата спортсменка взяла достаточно скоро: уже в 2015 году.

Сегодня 23-летняя Медведева не выступает на профессиональном уровне с сезона-2020/2021 из-за проблем со спиной. В последние годы фигуристка радует поклонников катанием в ледовых шоу, участием в «Ледниковом периоде» на Первом канале, а также выходом документального фильма «Медведева против Медведевой», съёмки которого продолжались на протяжении четырёх лет.

Александра Трусова

В 2017 году Сейчас

Удачно первый юниорский сезон сложился у Саши Трусовой. В 2017–2018 годах фигуристка одержала победу на этапе юниорского Гран-при в Австралии и на этапе в Беларуси. Финал в Нагое спортсменка также уверенно выиграла. В январе 2018 года Трусова стала лидером на первенстве России среди юниоров, а в марте – чемпионкой мира среди юниоров, выиграв и короткую, и произвольную программы. Саша чисто исполнила четверной сальхов и четверной тулуп, набрав рекордные 92,35 балла за технику.

Сейчас Трусова тренируется в группе Светланы Соколовской. Она практически не выступала в постолимпийском сезоне: провела два этапа Гран-при России, но заболела в день короткой программы национального чемпионата. Вместе с Щербаковой включена в резервный состав кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/2024.

Камила Валиева

В 2019 году Сейчас

В первом для себя юниорском сезоне-2019/2020 Камила выиграла этапы Гран-при во Франции и России, на котором спортсменка победила и в короткой, и в произвольной программах, а затем стала победительницей финала юниорского Гран-при в Турине. После дебютных соревнований на международном уровне Камила выиграла первенство России среди юниоров, которое помогло ей попасть на юниорский чемпионат мира – 2020. Шанс завоевать золотую медаль на этом чемпионате Валиева также не упустила.

В графике на ближайшее время у Камилы 14 шоу Татьяны Навки в Сочи, а также подготовка к новому соревновательному сезону.

Елизавета Туктамышева

В 2008 году Сейчас

Время начала карьеры Туктамышевой – время борьбы спортсменки не только с самой собой, но и с ровесницей Аделиной Сотниковой.

На чемпионате России в далёком сезоне-2008/2009 Туктамышева завоевала серебро, уступив Сотниковой меньше одного балла – 0,78. На международные соревнования Лиза впервые выбилась в 2010–2011 годах. Юниорский старт на этапе серии Гран-при в Румынии фигуристка выиграла, несмотря на падение в короткой и два падения в произвольной программе. После победы на втором этапе она отобралась в финал серии, где стала второй, снова вслед за Сотниковой.

На чемпионате России 2011 года Туктамышева показала лишь седьмой результат после короткой программы, но смогла спасти ситуацию с помощью произвольной и, таким образом, стала бронзовым призёром соревнований, уступив Аделине Сотниковой и Алёне Леоновой и опередив Юлию Липницкую. Затем Лиза выиграла первенство России среди юниоров, заняв первое место в обеих программах. На чемпионате мира среди юниоров 2011 года стала второй, снова вслед за Аделиной Сотниковой.

Сотникова выиграла у Туктамышевой все старты сезона-2010/2011, но уже в следующем сезоне-2011/2012 ученица Мишина обогнала соперницу на важном международном турнире: выиграла первые юношеские Олимпийские игры и оставила Аделину с серебром.

Сейчас 26-летняя Туктамышева является фигуристкой-«долгожительницей» на соревновательной арене. В минувшем сезоне спортсменка в 15-й раз участвовала в национальном первенстве и стала бронзовым призёром соревнований. Включена в основной состав сборной России на следующий сезон.

Алёна Косторная

В 2017 году Сейчас

То, что успех не даётся легко и сразу, доказала Алёна Косторная. Первенство России среди юниоров 2017 года для неё сложилось неудачно: из семи прыжковых элементов в произвольной программе судьи положительно оценили лишь двойной аксель и каскад из двойного акселя и тройного тулупа, а Косторная заняла 16-е место. Тогда было принято решение перейти в группу Этери Тутберидзе.

Если Туктамышеву от первой ступени пьедестала часто отделяла Сотникова, то Косторную — Трусова.

В сезоне-2017/2018 Алёна дебютировала на этапе юниорского Гран-при в Польше, который с успехом выиграла. На этапе в Италии Косторная заняла второе место, уступив 0,04 балла Софье Самодуровой. В финале в Нагое завоевала серебряную медаль с новым личным рекордом 204,58, уступив Александре Трусовой 1,03 балла. Затем на чемпионате России среди взрослых взяла бронзу. В январе 2018-го Алёна заняла второе место на юниорском первенстве России, уступив Трусовой 0,58 балла, а в феврале победила в финале Кубка России. В начале марта заняла второе место на чемпионате мира среди юниоров в Болгарии, снова уступив только Александре Трусовой.

Обогнать Сашу Алёна смогла уже в следующем сезоне, когда выиграла финал юниорской серии Гран-при в Ванкувере.

В начале прошедшего сезона Косторная перенесла операцию на бедре и поэтому не соревновалась, но участвовала в ледовых шоу. 2023 год для спортсменки начался с перехода в парное катание, её тренером стал Сергей Росляков, а партнёром — Георгий Куница, с которым фигуристка планирует свадьбу.

Аделия Петросян

В 2021 году Сейчас

В сезоне-2021/2022 Аделия получила возможность участвовать в международных соревнованиях среди юниоров и в национальных — среди взрослых. На этапе Гран-при среди юниоров в Словакии фигуристка тренерского штаба Тутберидзе стала бронзовым призёром, на этапе в Словении — заняла первое место. В декабре должна была выступить в финале Гран-при, но соревнование было отменено властями Японии в противоэпидемических целях.

На пятом этапе кубка России в Перми фигуристка заняла второе место, уступив Софье Муравьёвой, но впервые в мире исполнила четверной риттбергер — сольный и в каскаде. Но так как прыжок был выполнен только на национальных соревнованиях и ещё не продемонстрирован за рубежом, достижение Аделии пока остаётся непризнанным ISU.

На чемпионате России — 2022 Петросян стала четвёртой, чисто исполнив в произвольной программе два четверных риттбергера. В связи с возможной отменой результата Валиевой произойдёт перераспределение мест, и Аделия получит бронзу.

В январе 2022 года она стала пятой на первенстве России среди юниоров, а в феврале в финале Кубка России среди юниорок в Саранске – второй после Акатьевой.

В минувший и в следующий сезон фигуристка вошла в основной состав взрослой сборной России. В марте 2023 года одержала победу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге, обогнав Валиеву и Туктамышеву.

Софья Акатьева

В 2021 году Сейчас

В сезоне-2021/2022 Софья выступила на дебютном для неё соревновании международного уровня — этапе Гран-при среди юниоров в Красноярске, на котором заняла первое место, установив юниорские рекорды по количеству баллов в произвольной программе (157,19) и по общей сумме (233,08). На польском этапе Гран-при в Гданьске Акатьева повторила успех: снова заняла первое место, причём с отрывом от второго более чем в 42 балла. В декабре, как и Петросян, должна была выступить в финале Гран-при, который впоследствии был отменён. В январе 2022-го уже во второй раз подряд одержала победу на первенстве России, проходившем в этом году в Саранске. В феврале 2022 года выиграла юниорский финал Кубка России там же – в Саранске.

Наиболее значимым достижением фигуристки в минувшем сезоне стал титул чемпионки России. На главном национальном первенстве Акатьева сумела опередить Валиеву и Туктамышеву. Вошла в основной состав взрослой сборной России.

Софья Муравьёва

В 2021 году Сейчас

В сезоне-2020/2021 фигуристка завоевала бронзовую медаль на первенстве России среди юниоров в Красноярске, уступив Софье Акатьевой и Аделии Петросян. В следующем сезоне Муравьёва победила на пятом этапе Кубка России в Перми, а на чемпионате России — 2022 по сумме баллов заняла шестое место, из-за чего тренер спортсменки Евгений Плющенко выразил недовольство судейством.

В минувшем сезоне ученица школы «Ангелы Плющенко» заняла четвёртое место на чемпионате России – 2023 и снова вошла в основной состав взрослой сборной России на следующий сезон.