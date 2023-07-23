Софья Тютюнина поделилась фотографиями с отдыха

Российская фигуристка Софья Тютюнина, проводящая конец июля на отдыхе, опубликовала несколько фотографий.
Фото: Соцсети Тютюниной
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что танцевальный дуэт Тютюниной и Андрея Багина распался. В прошедшем сезоне Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли четвёртое место на чемпионате России и завоевали серебро финала Гран-при России. 20-летняя Тютюнина ранее выступала в дуэте с Александром Шустицким, 27-летний Багин – с Аннабель Морозов.
Напомним, Тютюнина в дуэте с Шустицким является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года и трехкратным призером Гран-при среди юниоров. Они также выиграли серебряную медаль в командном зачете на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года.
- 23 июля 2023
-
18:00
-
17:26
-
17:13
-
14:40
-
13:03
-
11:44
-
10:44
- 22 июля 2023
-
23:46
-
22:28
-
15:24
-
10:45
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 21 июля 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:12
-
21:00
-
14:09
-
10:24
- 20 июля 2023
-
22:48
-
21:18
-
19:01
-
18:36
-
18:11
-
17:46
-
17:05
-
16:40
-
13:33
-
12:16
- 19 июля 2023
-
16:21
-
12:22
-
11:26
-
09:10