Софья Тютюнина поделилась фотографиями с отдыха

Российская фигуристка Софья Тютюнина, проводящая конец июля на отдыхе, опубликовала несколько фотографий.

Фото: Соцсети Тютюниной

Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин сообщил, что танцевальный дуэт Тютюниной и Андрея Багина распался. В прошедшем сезоне Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли четвёртое место на чемпионате России и завоевали серебро финала Гран-при России. 20-летняя Тютюнина ранее выступала в дуэте с Александром Шустицким, 27-летний Багин – с Аннабель Морозов.

Напомним, Тютюнина в дуэте с Шустицким является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года и трехкратным призером Гран-при среди юниоров. Они также выиграли серебряную медаль в командном зачете на Зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года.