Александр Галлямов продолжает тренировки в составе медиафутбольной команды «Чисто Питер»
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Олимпийский чемпион в команде, чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, продолжает тренировки в составе медиафутбольного клуба «Чисто Питер».
Фото: МФК «Чисто Питер
Ранее Галлямов заявил, что в зависимости от тренировок и своей занятости будет помогать команде, в которой сложился отличный коллектив. Он признался, что находится в восторге от развития Медиалиги и от того, во что вылилась история с клубом «Чисто Питер».
Отметим, что Галлямов — давний болельщик «Зенита» из Санкт-Петербурга, а команда «Чисто Питер» является частью клуба из Санкт-Петербурга. Тренировать «Чисто Питер» будет бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов. Команда ещё не сообщала о своих планах по вступлению в Медиалигу.
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