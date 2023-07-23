Аннабель Морозов сфотографировалась в стиле вышедшего фильма «Барби»
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Российская фигуристка Аннабель Морозов, выступающая в танцах на льду, в своих соцсетях опубликовала фотографию в стилистике вышедшего на экраны фильма «Барби».
Фото: Соцсети Морозов
22-летняя Морозов начинала карьеру, выступая в женском одиночном разряде как за США, так и за Францию. Морозов начала представлять Россию в танцах на льду в 2016 году. В поисках партнёра Анна работала с разными тренерами по танцам на льду, помимо отца, в том числе с Мариной Зуевой, Игорем Шпильбандом и Александром Жулиным. Отметим, что в дуэте с Андреем Багиным Морозов дважды занимала четвёртое место на чемпионате России. Пара выиграла серебряные медали на CS Golden Spin of Zagreb 2019. Сейчас напарником Морозов является фигурист Игорь Ерёменко.
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