Вайцеховская: Траньков показал более настоящую Загитову, чем все пиар-службы вместе взятые

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о работе коллеги, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Максима Транькова, которому удалось раскрыть Алину Загитову в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.
«Максим Траньков в интервью с Алиной Загитовой выбрал очень правильную тональность — максимально доброжелательное отношение более старшего человека, который, что немаловажно, на своей шкуре испытал (и помнит всё это до сих пор), что такое приехать из небольшого городка в столицу, что такое жить, а порой банально выживать, когда на счету каждая копейка, что такое ежедневно доказывать тренеру, что ты стоишь его времени и усилий, и даже какое это запредельное удовольствие, когда по прошествии времени, уже всё и всем доказав, можешь зайти в любой магазин и купить любую тебе понравившуюся вещь.
Собственно, главный плюс этого разговора в том, что в нём Загитова максимально открыта. Не боится ошибиться, не боится рассуждать, не боится показаться слабой — и от этого выглядит более сильной, кстати. На лету улавливает подсказки — в этом плане Макс тоже очень большой молодец.
Можно было, наверное, копнуть чуть глубже, уйти в более личные и более серьёзные темы, чего Макс даже не попытался сделать, но мне кажется, что сама Алина к этому пока внутренне не готова.
Но в целом этим интервью Траньков показал Алину гораздо круче и гораздо более настоящую, чем все пиар-службы «Хрустального» и Первого канала вместе взятые. Респект», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.
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