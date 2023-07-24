Плакала из-за хейта и мечтает стать мамой. О чём говорила Загитова в подкасте Транькова

Предельно откровенная беседа с неожиданными признаниями и трогательными воспоминаниями получилась у Алины Загитовой и Максима Транькова в подкасте Первого канала «Произвольная программа». Олимпийская чемпионка поведала, как не желала заниматься фигурным катанием в детстве, какими сложными были тренировки, как Тутберидзе подозревала, что она пойдёт есть бургеры на Олимпиаде, и даже о желании стать в будущем мамой.

Мы собрали самые важные и яркие высказывания Алины.

«Всем без разницы: кто ты, что ты»

Первые шаги на льду Алина Загитова сделала не в Ижевске, из которого, как всем известно, переехала позже в Москву. Фигурное катание началось для Алины в Альметьевске, поэтому этот город также занимает особое место в её сердце.

«Папа у меня хоккеист в прошлом, и он постоянно разъежал по городам, в разных командах играл. И я стала заниматься фигурным катанием в Альметьевске», — поделилась Загитова.

В Ижевске она уже каталась вплоть до перехода в группу Тутберидзе. Но и сейчас, собрав все возможные титулы и обретя невероятную популярность, Алина с огромным удовольствием возвращается на малую родину: там никто не нарушает её личные границы и уважает право на частную жизнь, хотя, естественно, на улицах в ней узнают знаменитость.

«За это мне и нравится Ижевск. Там все простые люди, и если они даже узнали, то просто спокойненько проходят мимо. Видно, что они смотрят, но они культурно проходят. Всем без разницы: кто ты, что ты. Спокойно ходишь даже по центру», — рассказала Загитова.

«Всё время себя как-то оправдывала, жалела»

Алина никогда не скрывала, что основные успехи в спорте пошли у неё после перехода к Тутберидзе. Когда-то она очень радовалась просто попаданию на пьедестал, а мама мотивировала её на третье место различными подарками.

«У меня в детстве всё время была такая ситуация, что я была третьей или четвёртой, то есть около пьедестала. Мне всё время не хватало каких-то сотых балла, чтобы подняться на эту ступеньку. Для меня это было бы уже «вау», распирали бы эмоции, хвасталась бы этой медалью, когда пришла в школу или садик. Но всё время чего-то не хватало.

И когда я стала сначала третья, потом вторая и до первого — мне кажется, только у Этери Георгиевны начала занимать первые места на самом деле. Всё время было куда стремиться, и была большая конкуренция.

За какие-то медали мама у меня спрашивала: «Вот что ты хочешь? Третье место у тебя будет: что ты за него хочешь?» Сначала — хомяк, потом — кролик, потом — собака, потом — кошка. Всё время животных выбирала… Пони негде было жить. У нас квартирка была маленькая. Потом уже был телефон», — вспоминала Загитова.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Маленькая Алина мечтала оказаться на месте сильнейших одиночниц и тоже выступать на крупнейших турнирах, но веры в собственные силы ей долго не хватало. Казалось, что выйти на топ-уровень — нереально.

«Всё равно я не думала, что буду заниматься фигурным катанием всю жизнь. Тогда были какие-то Гран-при, была Лена Радионова, Аделина, Лиза. На них смотрела и думала: «На такие крупные соревнования мне никогда не добраться». Чувствовала в этот момент, что они такие суперзвёзды, и я бы тоже хотела так, но я же из Ижевска, у меня нет возможности. Всё время себя как-то оправдывала, жалела», — отметила Алина.

«В 7 часов я как штык приходила на каток раньше всех»

Ещё до переезда в Москву Алина очень много тренировалась. График для восьмилетнего ребёнка у неё был поистине безумный.

«Сейчас уже могу рассказать это. С утра у меня были тренировки в восемь часов. В семь часов я как штык приходила на каток раньше всех. Мама меня будила, коньки взяла, пошла. Потом у меня была дополнительная растяжка, потом я шла в школу, где-то до четырёх училась. Затем опять на каток: ОФП, лёд полтора часа.

Понятно, что, может, это было не так интенсивно, где-то я халтурила иногда. Но извините: мне было лет восемь. Дальше у меня были дополнительные занятия ОФП, дополнительные занятия по растяжке, где я просто рыдала и выходила вся в соплях. Потом ездила ещё на каток, чтобы позаниматься отдельно с тренером», — сказала Загитова.

На сборы Алина тогда ездила в Агрыз и однажды вместе с мамой попала в аварию. К счастью, всё обошлось, но история получилась весьма страшной.

«Я всё время ездила на сборы в Агрыз, к одному тренеру, который на удочке учил меня правильно прыгать. А от Ижевска до Агрыза ехать час. И каждый раз меня мама возила туда-обратно.

И был момент, когда мы с мамой улетали в кювет и машина переворачивалась, потому что был ливень, дождь, ничего не видно, дороги ужасные, узкие. Мама просто боялась: навстречу фура летела, и она так, видимо, занеслась, что нас перевалило… Я в счастливой рубашке, получается, родилась», — поделилась Загитова.

«К такому тренеру подходить с такими результатами, мягко говоря, очень стыдно»

Как и многие девочки после великолепноного выступления Юлии Липницкой на Олимпиаде в Сочи, Алина загорелась желанием тренироваться у Тутберидзе. Родители долго не решались на столь серьёзный шаг: отправиться в огромную Москву после жизни в Альметьевске и Ижевске. Но однажды Алина всё-таки настояла на разговоре с Тутберидзе: сразу после довольно неудачного старта.

«Родители брали кредит, чтобы я жила в Москве. Всё время недоговариваю, как я попала в Москву. Это соревнования, я всё-таки приехала туда, выступила, мягко говоря, не очень. Была за двадцаткой. После соревнований — они закончились в пять, а у нас поезд около девяти… Я не помню, честно говоря, но был короткий промежуток между выступлением и поездом. И я такая: мам, давай, давай…

В итоге мы собрались, быстро на метро – а оно там большое, надо сориентироваться ещё. Сориентировались, узнали расписание, мама спустилась вниз, а у них как раз была разминка перед вторым льдом. Она поговорила (Этери Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»).Как мама потом рассказывала, она спросила, какое место заняли, как вас зовут, посмотрела выступление тут же. А там вообще ни о чём было выступление. Я за двадцаткой была.

Сейчас я поняла, что к такому тренеру подходить с такими результатами, мягко говоря, очень стыдно, потому что надо что-то иметь за плечами. Но тогда я думала: блин, вот я сейчас 20-я, а что мне делать, я так хочу… Очень много мыслей было.

В итоге уговорила. Она говорит: давайте посмотрим на льду. Я сначала пришла на разминку, у меня всё колотится, сердце сжимается. Было много народа. Я ещё стеснительная, а там все звёзды. Юля Липницкая, Полина Цурская, Женя Медведева, Адьян Питкеев, Тарасенко, Воронов.

Вышли на лёд. Где-то 30–40 минут я покаталась, попрыгала, повращалась, поскользила. Этери Георгиевна говорит: «Ну, давайте после Нового года вас возьмём на просмотр». Но это ещё не точно, что они нас взяли в группу. Но я уже так обрадовалась, как будто я там катаюсь. И мы с мамой потом чуть не опоздали на поезд: просто уже закидывали чемоданы, забирались на этот поезд впопыхах», — рассказала Загитова.

«Безумно благодарна родителям»

На успехи в спорте Алину сильно подстегивало понимание, как много в неё вложили родители. Их бесконечная вера в неё зажгла желание как можно скорее помочь им.

«Я безумно благодарна родителям, если бы не они, думаю, ничего бы не получилось. Представляете, брать кредиты, не понимая на что. Непонятно, попадёт ли твой ребёнок в юниорскую сборную вообще. Сейчас понимаю, что тут столько непоняток, а они всё равно верили в меня и надеялись», — откровенничала Загитова.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Алина уверена, что мотивация отплатить родителям стимулировала её усердно тренироваться. Тренеры тоже объясняли воспитаннице, что она способна внести значимый вклад в семью.

«Лень у детей всегда присутствует. Потом только понимаешь, для чего тебе это нужно. Это как раз к вопросу — не подвести своих родителей. Я тогда не осознавала этого, потому что многое от меня утаивалось. Спокойно себе жила, думала, что всё прекрасно. Уже потом понимала, когда подслушивала какие-то разговоры, что надо как-то серьёзнее к этому отнестись.

Тренеры всё время говорили: «Вот смотри, если ты сейчас поработаешь, то у тебя будет вот это и это и ты сможешь помочь тем-то и тем-то». Я всё это впитывала и думала: вот, реально, я могу помочь своим родителям. У меня есть шанс», — вспоминала Загитова.

«Этери Георгиевна сразу выходит: «Куда пошла? Бургеры есть?»

Олимпийское золото, впрочем, как и серебро, Алина бережно хранит на специальной медальнице. Однако почти их уже не трогает, хотя изначально они вызывали у неё невероятный трепет.

«Она у меня просто висит на медальнице, которую мне подарили мои болельщики — она такая красивая. И на ней просто висят две медали: одна серебряная, другая — золотая. Я практически их не трогаю.

А раньше я эти медали надевала. Ложилась, специально не снимала её, чтобы не забыть, куда положила в олимпийской деревне.

У меня была серебряная медаль, я просто её взяла, а у нас не было коробочек для медалей. Я специально сняла видео, как я её положила, чтобы посмотреть, что это не сон был вообще», — поделилась Загитова.

Алина Загитова Фото: РИА Новости

Яркие воспоминания у Алины остались и просто от самого проживания в Олимпийской деревне. Этери Тутберидзе бдительно следила, чтобы она не ела какие-нибудь бургеры, хотя на самом деле Алина была сосредоточена на тренировках.

«На Олимпиаде я ни с кем не общалась, кроме тренеров, никуда не ходила. Жила с Этери Георгиевной. Все девочки сейчас говорят «Как это?». Но это так и было. Интересный опыт.

Этери Георгиевна жила около входной двери, я — чуть дальше. Я проходила каждый раз в тренажёрный зал, нужно было открыть дверь, а она, естественно, начинает пищать. И Этери Георгиевна сразу выходит: «Куда пошла? Бургеры есть?» Я говорю: «Нет, я иду в тренажёрный зал». Туда, где вся еда, я даже не заходила, чтобы никак себя не искушать», — рассказала Загитова.

Ощутить себя олимпийской чемпионкой в Пхёнчхане Алине почти не удалось. Слава очень резко обрушилась на неё, и она не была к этому готова.

«У меня не было времени, чтобы осознавать это. Именно когда уже надевали медаль — я смотрю на неё, осознаю и на секундочку осознала. Потом уже какие-то мероприятия, интервью, которые на меня максимально свалились. Всю эту дорогу я шла как максимально закрытый человек, а тут надо открываться. Ты не понимаешь, как это, видишь новых людей», — объяснила Загитова.

«Мне кажется, бóльшая часть девушек хотят семью, детей»

Алина давно не соревнуется, но по натуре по-прежнему остаётся действующей спортсменкой, для которой сложно представить день без тренировок. Плотный график, учёба и прочая занятость пока не могут вытеснить в ней ощущение, что она достаточно трудится.

«Каждодневные тренировки. Я чувствую, что будто такая лентяйка и просто ничего сегодня не сделала, хотя провела кучу переговоров, наметила планы на неделю. Но вечером у меня такое, как будто ничего не сделала, если не было в этот день тренировки. А если была тренировка, даже если ничего в этот день больше не делала, я чувствую себя абсолютно умиротворённой и с чувством выполненного долга ложусь спать», — призналась Загитова.

Алина Загитова Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Последние три года Алина активно пробует себя в роли телеведущей. По сути, это уже стало её работой, но девушка всё равно точно не определилась, кем именно хочет быть. Знает одно — профессия должна быть связана с телевидением.

«Я бы связала свою жизнь с телевидением, пока не знаю, в какой роли. Но для этого я и пробую, чтобы найти себя, найти дело, которое мне нравится и которым я бы занималась всю жизнь».

Карьерные амбиции не мешают Алине мечтать о простом женском счастье. Она уверенно говорит, что хочет однажды стать мамой.

«Конечно. Мне кажется, бóльшая часть девушек хотят семью, детей», — ответила олимпийская чемпионка.

А вот будет ли отдавать своих деток в большой спорт, Алина не загадывает. Хочет, чтобы они сами сделали свой выбор, но при этом не забывает, что сама изначально не хотела заниматься фигурным катанием. Спасибо маме: разглядела потенциал дочери и привела на каток.

«Мне сложно говорить об этом. С одной стороны, ты хочешь, чтобы ребёнок сам выбрал дело, которое ему понравится, которым он загорится. А с другой стороны, я смотрю на своё детство: мне вообще не нравилось фигурное катание. То есть меня привела мама просто вот так вот: «Давай, иди катайся». Я у бортика просто рыдала: «Забери меня отсюда!» И тут она меня уже заставила. Потом начало получаться, и я поняла, что мне это нравится», — призналась Алина Загитова.

«Вы знаете все мои расписания, куда я иду. Подойдите»

Честно заработав себе на обеспеченную жизнь, Алина, естественно, с удовольствием ходит на шопинг и не скрывает, что любит брендовые вещи. К сожалению, порой её за это критикуют, забывая, какого труда ей стоила сегодняшняя жизнь.

«Шопинг, да. На самом деле сейчас многие хейтеры говорят: «Вот, она ходит в брендах, что она себе позволяет». Люди не понимают, насколько это было тяжело. Поэтому иногда даже чуть-чуть стыдно ходить в брендах, признаюсь», — рассуждала Загитова.

Звездой олимпийская чемпионка себя не считает. Она такая же, как все. А ещё понимает, что везение тоже сыграло роль в её успехе.

«Мне не нравится, когда говорят: вот, ты звезда. Даже язык сейчас не поворачивается сказать. Мы же всё равно люди, мы такие же, как все, визуально. У нас те же руки, те же ноги. Просто мы отличаемся тем, что попали в тот вид деятельности, в котором реализовали себя.

Просто везение. Это же везение тоже во многом. Тебя вот так вот – чик – поставило что-то, сделало, и вот так получилось», — отметила Загитова.

Алина Загитова Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Отвечать хейтерам, вместо того чтобы молча терпеть их нападки, Алина стала, по сути, недавно. Но ей до сих пор хочется знать, почему они пытаются её задеть или чем-то обидеть.

«Не недочеловек. Просто обиженные на что-то люди, возможно. Возможно, чем-то недовольные в себе, какие-то комплексы. Возможно, просто визуально я не нравлюсь. Мне в этом плане нравится Алексей Константинович [Ягудин], который может себе позволить всё, ответить на какие-то комментарии. На самом деле это же психологически помогает, когда ты отвечаешь человеку. Ты уже можешь объективно сказать: «За что?» и разобраться.

Я как человек, любящий покопаться в себе, разобраться, почему человек ведёт себя так по отношению ко мне, хочу всё время спросить: «Почему?»Подойдите ко мне, спросите или скажите что-то, и мы с вами поговорим. Я спокойно, открыто со всеми общаюсь. Вы знаете все мои расписания, куда я иду. Подойдите. Но почему-то такого ещё пока не было», — поделилась Загитова.

К сожалению, недоброжелателям действительно удавалось больно ранить спортсменку и вызвать у неё слёзы. Но сила Алины в том, что она открыто об этом говорит и не боится показаться слабой:

«Хочется сказать «нет», как сильная девушка. Но… да».