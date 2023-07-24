«Надеюсь, единственный». Александра Трусова рассказала о знакомстве с Марком Кондратюком

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Трусова рассказала о знакомстве с олимпийским чемпионом в команде Марком Кондратюком, который стал её молодым человеком.

«Мы были знакомы из-за того, что и он фигурист, и я фигуристка. Наверное, первый разговор был на чемпионате России – он выиграл этот чемпионат России, я была вторая. Я подошла поздравить – потому что новый чемпион России.

Попросила ли номер телефона? На самом деле, номер телефона он написал мне первый и нашел он его в группе общей чемпионата Европы.

Первый шаг с его стороны был, да, я вообще в целом, наверное, не планировала так рано быть в отношениях. В принципе, наверное, все шаги были с его стороны. Я говорю, что для меня это было очень рано, необычно и неожиданно. Поняла, что это «именно оно», наверное, после совместного отдыха – мы прям сразу поехали отдыхать вместе.

Мы как бы собирались еще до того, как начали встречаться, потому что просто дружили. У нас не было типа «мы не были знакомы, а потом начали встречаться». Мы сначала дружили, а потом…

Как Марк как друг? Как друг тоже очень хороший. Первый ли это мой молодой человек? Да. Надеюсь, единственный», – сказала Трусова на шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».