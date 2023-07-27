Ледовые акробаты объяснили, почему не стоит разрешать сальто в фигурном катании
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Бывшие фигуристы, выступавшие в парном катании, а ныне ледовые акробаты Анатолий Сластин и Григорий Забелло рассказали, почему не стоит разрешать фигуристам выполнять сальто.
«Я думаю, что не надо этого разрешать. Скорее всего, началось бы, как с четверными прыжками — его бы начали учить дети, а это очень травмоопасно, и не все, наверное, смогли бы сделать. Как сказал Гриша, это совсем другое понимание катания», — сказал Сластин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
«Плюс ко всему фигурное катание — это больше про эстетику. А сальто не настолько эстетично выглядит, оно не особо вписывается в фигурное катание. Всё-таки фигурное катание — это больше как балет, а сальто не очень вписывается в его картину», — добавил Забелло.
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