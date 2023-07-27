Фигурист — об изучении сальто: упал на лёд пластом. У меня затряслись ноги от страха

Фигурист Семён Рогожников, выступающий в ледовом шоу на круизном лайнере, рассказал, как учился выполнять сальто на льду.
«Я мечтал прыгнуть сальто, смотрел много видео, перед сном представлял, как разбегаюсь и взлетаю надо льдом. Вообще, все начинают учить сальто на полу и только потом переносят на лёд. Но я отбитый на голову: решил, что прыгну сразу на льду. Я взял ремень, надел его на живот, по бокам у меня были верёвки, два человека держали их и страховали меня. Раз пять я попробовал со страховкой, а потом решил войти в элемент сам.
Мне было очень страшно, в голове крутилось много мыслей. Я ездил минут 15–20, разбегался и проезжал мимо элемента. Но потом собрался, подумал: «Была не была!» Разогнался, подлетел, начал переворачиваться и раскрылся рано, когда ноги у меня были наверху. И упал на лёд пластом. У меня затряслись ноги от страха и от шока, и я попросил ребят ещё пару раз меня подстраховать. Потом решил снова попробовать сам, и у меня получилось!
Эмоции были невероятные. В нашем кругу никто не делал сальто и даже подумать не мог о таком элементе, и тут я такой шальной научился за 45 минут», — сказал Рогожников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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