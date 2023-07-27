Судья объяснил, почему колесо, в отличие от сальто, разрешено делать в фигурном катании
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Бывший фигурист, ранее выступавший в парном катании, судья Всероссийской категории Владислав Мирзоев рассказал, почему фигуристам разрешено выполнять колесо на льду, в то время как сальто находится под запретом.
«Колесо определённо менее травмоопасный элемент, чем сальто, есть опора в момент его выполнения, соответственно, какая-никакая возможность предотвратить серьёзное падение, особенно на голову. Хотя, конечно, бывают и тут неприятные ситуации. Совершенно точно могу сказать, что даже колесо нужно выполнять только тем фигуристам, которые уверенно владеют навыками скольжения и у кого хорошо развиты координационные способности», — сказал Мирзоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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