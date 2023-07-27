«Самое главное — это не убить». Ледовый акробат — о сальто через человека

Бывший фигурист, выступавший в парном катании, а ныне ледовый акробат Анатолий Сластин рассказал об особенностях выполнения сальто на льду через человека. Спортсмен подчеркнул, что главное во время выполнения элемента — не навредить другому человеку.

«Для меня самое главное — это не убить человека, который ложится под сальто. Но вообще, как я заезжаю: я набираю скорость, разгоняюсь, смотрю, где лежит человек, и отмеряю примерное время, расстояние в голове, где нужно ставить ногу, толкаться. Приземлиться на человека я уже вряд ли смогу, потому что ноги у меня находятся очень далеко от лежащего человека. Если я не почувствовал ничего мягкого под собой, когда толкаюсь, то всё хорошо (смеётся)», — сказал Сластин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.