«Приземлился так, что рука наизнанку вывернулась». Фигурист — о травмах из-за сальто

Фигурист Семён Рогожников, выступающий в ледовом шоу на круизном лайнере, рассказал о повреждениях, которые получал при выполнении сальто на льду.

«Я пару раз хорошенько падал на копчик. Перекручивал сальто, приземлялся на пятки, а затем на копчик. На корабле вообще в бортик врезался, так как места мало. Недавно захотел переучить сальто, усовершенствовать и прыгнуть с прямыми ногами в воздухе. Ну и приземлился опять пластом, так как недокрутил. Приземлился так, что рука наизнанку вывернулась. Плечо теперь болит, долго заживает», — сказал Рогожников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Ранее фигурист рассказал, как учился выполнять сальто на льду. Напомним, сальто — единственный элемент, запрещённый в фигурном катании.