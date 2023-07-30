Мама Слуцкой: я сразу сказала, что Ирине не дадут золото в Америке. Это политика

Наталья Слуцкая, мама двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы российской фигуристки Ирины Слуцкой, поделилась мнением о выступлении дочери на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити.
«Она практически стала олимпийской чемпионкой. Российские болельщики до сих пор считают, что первое место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити должно было достаться Ирине Слуцкой.
Это политика, и никуда от неё не денешься. Я сразу сказала, что золота ей не дадут. Когда в четвёрке спортсменок, претендующих на главную награду, три американки и одна россиянка, то золото Олимпиады, которая проходит в Америке, нам ни за что не отдадут. Тем более что у России уже было три золота в фигурном катании.
Ира тяжело пережила это. И ведь за что сняли баллы – за артистизм… Буквально через месяц после Олимпиады Ира выиграла чемпионат мира в Японии, и за артистизм получила высокие баллы. Она так и говорила: «Ну да, месяц назад у меня не было артистизма, а сейчас есть». Что ж, это политика», – приводит слова Натальи Слуцкой «Известия Мордовии».
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