«Я сказала: хватит, ребёнка жалко». Мама Слуцкой — об уходе внучки из одиночниц

Наталья Слуцкая, мама двукратного призёра Олимпийских игр, двукратной чемпионки мира, семикратной чемпионки Европы российской фигуристки Ирины Слуцкой, рассказала о выборе внучки Варвары Слуцкой пойти не в одиночное катание, а в парные танцы.
«Она начинала заниматься фигурным катанием как одиночница. Но мы переехали в Московскую область, и как-то не сложилось с тренером. На тренировке начинают заучивать элементы, но не так, как надо. Дома Ира исправляет, переучивает Варю, а потом на тренировке опять переделывают. Тут уж я возмутилась, сказала: «Хватит, ребёнка жалко». И Варя перестала заниматься.
А потом Ира готовилась к шоу в Японии с тренером Вазгеном Азрояном. А у него дочка в танцах на льду. Варвара как увидела, так сразу и загорелась, тоже захотела заниматься танцами. Долго искали ей партнёра, пришлось ждать год. А когда перешли в группу Ирины Жук, ей сразу нашли партнёра из Питера – Александра Талантова. Варвара уже получила первый взрослый разряд, но выполнить норматив кандидата в мастера спорта пока не может по возрасту: ей в ноябре исполнится 13 лет, а на КМС можно идти с 14», – приводит слова Натальи Слуцкой «Известия Мордовии».
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