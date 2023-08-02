«Температура 39 держалась неделю». Наталья Хабибуллина — о подготовке к чемпионату России

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о подготовке к чемпионату России.

«Перед чемпионатом России Наташа приболела, она готовилась не в самой лучшей форме», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Это мягко сказать», — добавила Хабибуллина.

«Да, очень было тяжело Наташе», — отметил Княжук.

«Радует, что хоть доехали до конца произвольной (смеётся)», — пошутила Хабибуллина.

«Подготовка была очень тяжёлой», — сказал Княжук.

«Получается, что до начала декабря мы были в отличной форме, должны были поехать на московские соревнования, чтобы прокататься перед чемпионатом России. Но я заболела за пару дней до соревнований, заболела прям сильно, температура 39 держалась неделю. Тяжело было потом выходить на тренировки, а оставалась неделя до чемпионата России. Подготовка была тяжёлая и смазанная. Но мы довольны, что откатали программы и попали в сборную», — рассказала Хабибуллина.

«Да, мы очень гордимся тем, что попали в сборную. Мы очень долго шли к этому», — отметил Княжук.