«Температура 39 держалась неделю». Наталья Хабибуллина — о подготовке к чемпионату России

Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук рассказали о подготовке к чемпионату России.
«Перед чемпионатом России Наташа приболела, она готовилась не в самой лучшей форме», — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
«Это мягко сказать», — добавила Хабибуллина.
«Да, очень было тяжело Наташе», — отметил Княжук.
«Радует, что хоть доехали до конца произвольной (смеётся)», — пошутила Хабибуллина.
«Подготовка была очень тяжёлой», — сказал Княжук.
«Получается, что до начала декабря мы были в отличной форме, должны были поехать на московские соревнования, чтобы прокататься перед чемпионатом России. Но я заболела за пару дней до соревнований, заболела прям сильно, температура 39 держалась неделю. Тяжело было потом выходить на тренировки, а оставалась неделя до чемпионата России. Подготовка была тяжёлая и смазанная. Но мы довольны, что откатали программы и попали в сборную», — рассказала Хабибуллина.
«Да, мы очень гордимся тем, что попали в сборную. Мы очень долго шли к этому», — отметил Княжук.
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