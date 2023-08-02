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Победитель этапа Гран-при Княжук: номер Ягудина на «Русском вызове» — мировой шедевр!

Победитель этапа Гран-при Княжук: номер Ягудина на «Русском вызове» — мировой шедевр!
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Фигуристы Наталья Хабибуллина и Илья Княжук поделились впечатлениями от номеров, представленных на турнире шоу-программ «Русский вызов», который прошёл в марте текущего года.

«Взять хотя бы постановку Авербуха для Алексея Ягудина на «Русском вызове» — это просто мировой шедевр!» — сказал Княжук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

«Мне также запомнились Волосожар/Траньков. Я помню, как я за них болела в 2014 году на Олимпиаде. Это была, наверное, первая Олимпиада, которую я посмотрела в фигурном катании. В принципе на всех было интересно посмотреть на турнире шоу-программ, но если выделять из пар, то мне больше всего понравились Волосожар и Траньков», — сказала Хабибуллина.

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