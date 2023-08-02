«Сила в любви». Евгения Медведева — о том, что ей нужно для счастья

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр – 2018, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ей нужно для счастья.

«Что мне нужно для счастья? Для счастья мне нужна любовь.

Моё самое заветное желание? Прожить всю свою жизнь с человеком, с которым я буду счастлива от начала и до конца.

Как звали мою первую любовь? Я не могу сказать этого. Этот секрет не только мой.

В чём сила? Не буду отвечать, как в фильме «Брат», у меня немного другое мнение. Я считаю, что сила в любви», — сказала фигуристка в интервью YouTube-каналу «Не Пруст».

В начале лета 23-летняя Медведева опубликовала романтическое видео с возлюбленным с отдыха на Мальдивах. Поклонники фигуристки узнали в молодом человеке Дмитрия Чигирева, который выступает в парном катании, что позже подтвердилось.