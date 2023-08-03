Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место на турнире в США

Завершились выступления пар в произвольном танце на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Грузинские спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали первый результат и по итогам двух выступлений заняли первое место. Ранее в ритм-танце они стали вторыми.

Танцы на льду. Ice Dance International. Итоги

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 191,82.

2. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 180,66.

3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) − 177,95.

4. Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США) − 169,15.

5. Молли Ланаган/Дмитрий Разгуляев (Канада) – 166,11.

6. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) — 163,56.

Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.