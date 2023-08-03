Диана Дэвис и Глеб Смолкин заняли первое место на турнире в США

Завершились выступления пар в произвольном танце на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Грузинские спортсмены Диана Дэвис и Глеб Смолкин показали первый результат и по итогам двух выступлений заняли первое место. Ранее в ритм-танце они стали вторыми.
Танцы на льду. Ice Dance International. Итоги
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 191,82.
2. Уна Браун/Гейдж Браун (США) – 180,66.
3. Ева Пэйт/Логан Бай (США) − 177,95.
4. Лоррейн Макнамара/Антон Спиридонов (США) − 169,15.
5. Молли Ланаган/Дмитрий Разгуляев (Канада) – 166,11.
6. Надя Башинска/Питер Бимон (Канада) — 163,56.
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в минувшем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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