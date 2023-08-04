Тарасова отреагировала на желание Самоделкиной выступать за сборную Казахстана

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила мнение, что фигуристке Софье Самоделкиной будет лучше в национальной команде Казахстана.
«Мне кажется, что Софье там будет лучше», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Ранее сообщалось, что Самоделкина намерена сменить спортивное гражданство с российского на казахстанское. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказались комментировать эту информацию. Позже появилась информация, что Самоделкина уже прошла ускоренную процедуру получения гражданства Казахстана и ждёт открепления от ФФККР. Фигуристка сможет представлять страну на международных турнирах с мая 2024 года.
Самоделкина — серебряный призёр Гран-при среди юниоров в Словении 2021 года. В прошлом сезоне спортсменка стала первой на этапе Гран-при России в Самаре.
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