Вайцеховская — о переходе Самоделкиной: хотелось бы, чтобы Софа продолжала кататься

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о желании российской фигуристки Софьи Самоделкиной выступать за сборную Казахстана, а также о последовавших за этой новостью комментариях специалистов.

«В Татьяне Анатольевне Тарасовой в её бытность тренером меня всегда наиболее сильно восхищало умение хвалить. Неважно, кого — спортсмена, тренера, портниху, журналиста, соперника. Реально много раз видела, как у людей от её похвалы крылья начинают расти, что называется, в режиме реального времени. Поэтому и было странно услышать в адрес Софы Самоделкиной «Не считаю талантом…».

Мне вообще кажется не слишком правильным озвучивать подобное в своей профессиональной среде хотя бы потому, что за результатами Самоделкиной стоят твои же коллеги, вложившие в спортсменку очень много сил, времени, любви, терпения, благодаря чему очень многие люди влюбились в Сонино катание. Причём вовсе не потому, что ещё год с небольшим назад она прыгала в одной программе четыре четверных прыжка, включая лутц.

Софа — это прежде всего уникальный спортивный характер. Да, ей очень тяжело дался пубертат, плюс — новый тренер, новые взрослые программы, вроде бы новые, но резко обрубленные ситуацией перспективы и цели, отказаться от которых для спортсмена — всё равно, что похоронить себя заживо. Не красивые слова, замечу. Именно так вопрос сейчас и стоит.

Мне, например, в идеале хотелось бы, чтобы Самоделкина продолжала кататься за Россию. Но поскольку на текущий момент мы имеем несколько далёкую от идеала ситуацию, сокращу фразу. Мне бы очень хотелось, чтобы Софа продолжала кататься. Взросло, интересно, победно и долго. Не всем дано, кстати…» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.