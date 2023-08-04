В Казахстане предположили, что Софья Самоделкина отказалась от российского гражданства

Исполнительный директор Союза конькобежцев Казахстана Олжас Бесбаев предположил, что фигуристка Софья Самоделкина отказалась от российского гражданства.
По неофициальной информации, Самоделкина для перехода в сборную Казахстана уже получила паспорт страны, а по закону в Казахстане нельзя иметь двойное гражданство.
«Не владею этой информацией, но у нас противозаконно иметь два гражданства. Скорее всего, Самоделкина отказалась от российского гражданства, думаю, да. Лена Рыбакина отказывалась, точно вам говорю. У нас по закону одно гражданство, не как у вас. Она официально к нам не обращалась. Мы коллегам не писали — это не тот случай, как с конькобежцами, в них мы были заинтересованы, поэтому обратились. Здесь Самоделкина обратилась в гражданском порядке. То есть, скорее всего, либо её мама, либо кто-то из ближайших прямых родственников был рождён на территории республики, поэтому они получили в упрощённом формате. У нас федерация разделена с июля, пока бюрократические моменты идут, мы просто как исполнители здесь выходим, до июля к нам Самоделкина и её представители не обращались. С Александром Ильичом (Коганом) у нас хорошие отношения, если бы что-то было, я бы спросил напрямую. Будем следовать установленному порядку, не надо ничего форсировать», — приводит слова Бесбаева «РИА Новости Спорт».
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