«Выступили и выступили». Ягудин — о дебюте Дэвис и Смолкина за грузинскую сборную
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не стал комментировать выступление бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, перешедших в национальную команду Грузии, на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).
«Мне всё равно, выступили и выступили», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».
Напомним, ранее Дэвис и Смолкин приняли решение сменить спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Дебют пары за сборную Грузии состоялся на турнире в США. По итогам двух выступлений на соревнованиях Дэвис и Смолкин заняли первое место. Результат фигуристов составил 191,82 балла.
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