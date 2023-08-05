«Выступили и выступили». Ягудин — о дебюте Дэвис и Смолкина за грузинскую сборную

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не стал комментировать выступление бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, перешедших в национальную команду Грузии, на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США).

«Мне всё равно, выступили и выступили», — приводит слова Ягудина «Матч ТВ».

Напомним, ранее Дэвис и Смолкин приняли решение сменить спортивное гражданство с российского на грузинское. Диана Дэвис является дочерью заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Дебют пары за сборную Грузии состоялся на турнире в США. По итогам двух выступлений на соревнованиях Дэвис и Смолкин заняли первое место. Результат фигуристов составил 191,82 балла.