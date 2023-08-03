Глава Федерации фигурного катания Грузии высказалась о дебюте Дэвис и Смолкина за сборную

Глава Федерации фигурного катания Грузии Мариам Гиоргобиани прокомментировала выступление бывших российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих за сборную Грузии, на турнире по танцам на льду Ice Dance International в Лейк-Плэсиде (штат Нью-Йорк, США). Дуэт занял первое место на соревнованиях.
«Мы довольны. Ребята очень рано начали сезон, и радует, что они справились с задачей, которую ставили. Впереди ещё много турниров, дальше — больше», — приводит слова Гиоргобиани ТАСС.
Напомним, Дэвис и Смолкин ранее приняли решение о смене спортивного гражданства с российского на грузинское. Соревнования в США стали дебютными для дуэта в составе грузинской сборной. Дэвис и Смолкин набрали по сумме двух выступлений 191,82 балла и заняли первое место.
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